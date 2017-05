Analytikerne gir ikke opp Snapchat ennå

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Som vi skrev torsdag, stupte aksjeverdien til Snapchat etter at selskapet la fram deprimerende tatt for første kvartal 2017.

Et underskudd på 19 milliarder kroner bidro til at aksjekursen falt 22 prosent på få minutter.

Torsdag stengte den på 18,05 dollar.

Selv om underskuddet i første kvartal 2017 var det mangedobbelte av i 2016, da det «bare» ble 900 millioner kroner, tror fortsatt analytikerne at Snapchat skal klare å tjene penger i framtiden.

Antall daglige brukere økte med 44 millioner fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, og Snapchat anvendes nå av 166 millioner brukere per dag.

Brian Nowak hos Morgan Stanley forteller til Market Watch at han er optimist.

- Vi er kjøpere ved svakhet og ser på utviklingen inn i andre kvartal som den neste kritiske signalposten, forteller Nowak.

Flere andre storbanker er enige, ifølge Market Watch.

- Det er tegn til fremgang, mener Nowak, som mener at Snapchats sjanse til å lykkes vil avhenge av selskapets evne til å utvikle brukerengasjementet og annonseporteføljen.

Hovedindeksene i USA gikk også ned torsdag. Dow Jones falt med 23 poeng eller 0,1 prosent til 20.920 poeng, mens Standard & Poor 500 endte på 2394 poeng etter en minus på fem poeng eller 0,2 prosent, mye på grunn av varegiganten Macy’s fall på 17 prosent.

Nasdaq landet på 6115 poeng etter en nedgang på 13 poeng eller 0,2 prosent.