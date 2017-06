Anna Margret Smedvig blir en av Norges rikeste

ANNONSE

33 år gamle Anna Margret Smedvig tar over styringen av Smedvig Capital etter sin far Peter T. Smedvig, og tar dermed over kontrollen på familieformuen på over 11 milliarder kroner.

Anna Margret Smedvig eier nå 78 prosent av familieformuen. Hun flyttet til London på 90-tallet sammen med foreldrene. I dag er hun gift og bosatt i London, men har beholdt sitt norske statsborgerskap.

Før hun tok over styringen med familieformuen, jobbet hun i flere år ved familiens kontor i London.

– Hun ønsker ikke å gi noen kommentarer, sier Odd Torland, som er administrerende direktør i Smedvig as, hvor halvparten av Smedvig-familiens verdier ligger, til Dagens Næringsliv.

Smedvig-familien bygde opp formuen med riggvirksomhet. Familien solgte virksomheten til John Fredriksen, som døpte om Smedvig til Seadrill.

I dag har familien spredd formuen på flere ulike investeringer, men presiserer på sin nettside at de liker å jobbe med entreprenører, og at de involverer seg mye i selskapene de investerer i.

- Vi tror på å bli godt kjent med selskapene vi jobber med gjennom å få en grundig forståelse av deres dynamikk, kultur og mest av alt, mennesker, skriver investeringsselskapet på sin hjemmeside.

I en annen artikkel i DN onsdag, står det at Smedvig og Orkla betaler 85 millioner kroner for den norsk-britiske appen Your.MD. Det er en applikasjon for selvdiagnostisering på mobilen.