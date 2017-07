Annonserte hasjsalg på Facebook

Politiet skal nå se på saken.

Fremover mottok flere tips etter at det dukket opp en høyst uvanlig salgspost på Facebook i en av «kjøpe- og selge-gruppene i regionen».

I tittelen heter det:

Hasj fra Marokko kr 150.

150kr/1g

500kr/3.5g

1000kr/10g

2500kr/30g

alt over 30 gram tar me gjennom messengeren.

Fungerende politistasjonssjef ved Narvik politistasjon, Ben-Inge Eriksen, sier til Fremover at også han har fått tips om saken.

- Jeg sitter og ser på dette akkurat nå faktisk, sier han da Fremover ringer.

- Nå er det slik at det er ulovlig å tilvirke og selge hasj i Norge. Vi kommer til å nøste i denne saken. Det kan jo fort være at noen har gjort jævelskap med en kar, for dette er høyst uvanlig, sier Eriksen.

- De fleste i kommentarfeltet tar dette med en klype salt og mener det bare er tull. Er det greit å tulle med slikt?

- Nei, det synes ikke vi at det er. Problemet er at noen blir fristet av slike ting og det kan være unge og nysgjerrige personer som ikke vet sitt eget beste, sier han.

- Hva gjør politiet videre med denne saken?

- Vi skal forsøke å komme i kontakt med den som står bak og høre hva meningen med dette er. Vi starter der og så prøver vi å få dette slettet, slutter han.