Ansatte i finanssektoren pensjonerer seg tidlig

Finansbransjen får skryt for sin seniorpolitikk, men få finansfolk jobber så lenge de kan.

Ifølge en ny rapport trives seniorene i finanssektoren, men i gjennomsnitt jobber de ikke lenger enn til de fyller 64, skriver Finansavisen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 27 prosent av de ansatte innenfor bank og finans er over 55 år, 6,4 prosentpoeng høyere enn snittet. Finansbedrifter har vært flinke til å legge til rette for at ansatte skal jobbe lenge, men rapporten viser at det likevel hindrer at mange pensjonerer seg tidlig.

– Selv med fortsatt sterk nedbemanning, vil finansnæringen i fremtiden ha betydelig behov for nyrekruttering. Dette behovet kan reduseres dersom man lykkes med å øke avgangsalderen i bransjen, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

– Rapporten bekrefter at majoriteten av banker og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

