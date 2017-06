AP: - Tåpelig valgkampstunt om frivillig skatt

ANNONSE

Skatteetaten lanserer en ny tjeneste for alle som ønsker å betale inn mer skatt frivillig.

Nettavisen har vært i kontakt med 12 sentrale politikere fra Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt og Miljløpartiet De Grønne (MDG).

Vi har stilt spørsmålet:

- Er dette et tilbud du vil benytte deg av?

Fem har svart.

De er helt enige om å avslå dette tilbudet fra Skatteetaten tvert.

AP: - Tåpelig valgkampstunt

Aps finanspolitiske talskvinne, Marianne Marthinsen, svarer slik:

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

- Nei, selvsagt ikke. Ordningen er et tåpelig valgkampstunt fra regjeringen. Vi kan ikke basere finansiering av velferdsgoder på at folk betaler skatt etter dagsform, sier Marthinsen til Nettavisen.

SP: - Egentlig bare dill

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener ordningen bare vil føre til økt byråkrati:

- Nei, dette jeg ikke benytte meg av. Dette tiltaket fra regjeringen er egentlig bare dill og den eneste sikre effekten er at det fører til litt mer statlig byråkrati, sier Vedum til Nettavisen.

MDG: - Ser ikke vitsen

Talsperson for MDG, Rasmus Hansson, vil heller støtte ideelle formål:

Rasmus Hansson (MDG).

- Jeg må innrømme at jeg ikke kjente denne ordningen. Jeg er enig i at vi som har god lønn godt kan yte mer til felleskapet og er derfor klar til økt skatt, primært smarte miljøavgifter, når det besluttes politisk basert på konkrete mål. Å betale mer skatt bare for å betale skatt, ser jeg ikke helt vitsen med, særlig ikke samtidig som de rikeste får store skatteletter av regjeringen. Min tilleggs«skatt»/ytelse til fellesskapet ut over skatt blir derfor fortsatt å støtte diverse ideelle formål, sier Hansson til Nettavisen.

Rødt: - Siv skal ikke få finansiert enda flere superrike



Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

- Bjørnar er på ferie for tiden, men det er lite sannsynlig at han vil betale inn ekstra skatt til Siv Jensen slik at hun får finansiert enda flere skattegaver til de superrike, sier pressesekretær i Rødt, Iver J. Aastebøl til Nettavisen.

SV: Artig, men skamløst



SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen er helt imot ordningen.

- Det er et artig, men skamløst tilbud fra regjeringen, rettet mot dem som kjenner på dårlig samvittighet fordi regjeringen har kuttet skatten så mye, sier Valen til Nettavisen.

Han vil ha et felles skattesystem, ikke basert på frivillighet.

Snorre Valen (SV).

- Og det er det politikernes ansvar å sørge for. Vi i SV betaler hver måned partiskatt, jeg betaler inn drøye 6000 kroner, noe jeg synes er helt på sin plass da vi på Stortinget har høy lønn.

Valen kjenner ikke til at andre i hans parti har lyst til å betale inn til denne nye ordningen.

- Det står ikke på skatteviljen: Vi i SV betaler vår skatt med glede! Men når regjeringen har senket skattene med 20 milliarder, blir en slik «avlatsordning» for dumt.

Stavrum: - Nå kan de gjøre som de predikerer

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, ønsker den nye tjenesten velkommen:

Sjefredaktør Gunnar Stavrum.

- Den nye tjenesten til Skatteetaten vil neppe innbringe så mange penger, siden selv politikere som ønsker mer skatt ikke vil bruke den. Men tjenesten er bra fordi den tvinger skatteentusiaster til å gjøre som de predikerer - eller vise at de egentlig ønsker at alle andre skal betale, mener redaktør Gunnar Stavrum.

Ap-toppene sier nei

Nettavisen har tidligere snakket med Ap-leder Jonas Gahr Støre om det nye tilbudet, som også han avslår.

