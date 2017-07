Ap-medlem Gerd-Liv Valla vil ikke si hva hun skal stemme ved valget

- Det er hemmelig valg.

Gerd-Liv Valla har vært medlem av Arbeiderpartiet (Ap) siden 1988. Den nå pensjonerte eks-politikeren og tidligere fagforeningslederen hadde en innholdsrik karriere.

1990-92 var var rådgiver ved Statsministerens kontor, fra 1992-94 var hun statssekretær og fra februar til oktober 1997 var hun justisminister. Samme år ble hun nestleder i LO og i 2001 - 2007 var hun organisasjonens øverste leder, den første kvinnelige.

Hun hadde også betydelig innflytelse på Aps øverste ledelse både i valgkampen i 2005 og etterkant. I Store norske leksikon står det blant annet om Valla:

«Hennes posisjon ble tydelig høsten 2006, da regjeringen måtte trekke tilbake forslaget om ny sykelønnsordning etter at Valla satte seg imot.»

Gerd-Liv Valla (t. v.) og Jens Stoltenberg hadde et langt og tett samarbeid. Bildet er fra LOs 32. ordinære kongress i 2009.

- Jeg er Ap-medlem

I et intervju med Dagbladet (krever abonnement) vil Ap-medlemmet Valla ikke si hva hun skal stemme ved stortingsvalget til høsten. Et valg som kan bli rekordjevnt.

- Skal du stemme Ap under valget til høsten?

- Jeg er Ap-medlem, ja.

- Det var ikke de jeg spurte om.

- Det er hemmelig valg, er alt Valla svarer på spørsmålet.

Valla har også sittet i sentralstyret i Arbeiderpartiet og i valgkomiteen.

I Dagbladet-intervjuet snakker Valla mye om klimasaken. Men det er ikke aktuelt for Ap-damen å melde overgang til Miljøpartiet De Grønne (MDG). Hvert fall ikke med det samme.

- Trenger debatt og uenighet

- Vi som er glad i miljøet skal ikke være redd for å gjøre inngrep i naturen.

Gerd-Liv Valla (t. h.) og Rasmus Hansson under MDGs landsmøte i mai.

- Skånsom utbygging av vassdrag kan bli nødvendig. Vi behøver jo energi i dette landet. Vi kan ikke leve på stearinlys, sier Valla, vel vitende om at hun kan provosere miljøbevegelsen.

- All god politikkutvikling trenger debatt og uenighet. Når miljøbevegelsen sier nei til olje, monstermaster og vindmøller, så er det få alternativer igjen.

Valla har også tidligere sittet i styret til miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

Vil ha sekstimersdag

Så sent som i mai var Valla invitert til MDGs landsmøte hvor hun argumenterte for kortere arbeidsdager.

- Kortere arbeidsuke vil gi økte muligheter for bedre livskvalitet. Samtidig styrker det likestillingen, siden det ofte er kvinner som jobber deltid i dag, sa Gerd-Liv Valla til Nettavisen.

MDG vedtok på landsmøtet sitt å gradvis redusere arbeidstiden til en sekstimersdag, hvor redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning.

- Kortere arbeidstid er nå blitt enda mer aktuelt med robotiseringen, som gjør at mange arbeidsplasser blir borte. Da er en sekstimersdag en fin måte å dele på arbeidet på. For de fleste tror jeg at mer fritid er viktigere enn økt kjøpekraft, sier Valla.

