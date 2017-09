AP: Norwegian vurderer oppkjøp av flyselskap

Skal ifølge nyhetsbyrået undersøke muligheten for å kjøpe Monarch Airlines.

Flyselskapet Norwegian er i kontakt med det britiske flyselskapet Monarch Airlines for å undersøke muligheten for å kjøpe hele eller deler av virksomheten. Det melder AP.

Det betyr i tilfelle at det norske flyselskapet kaster seg inn i kampen om å sikre seg en større del av lavprismarkedet i Storbritannia.

– Dette er spekulasjoner vi ikke kommenterer, men det er ingen hemmelighet at Storbritannia er et viktig marked for Norwegian der vi har ambisiøse vekstplaner, ikke minst på interkontinentale ruter, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til NTB.

Tidligere i uken skrev Sky News at Monarch, hvis største konkurrenter er Ryanair og Easy Jet, vurderer å restrukturere eller selge hele eller deler av sin virksomhet. Årsaken skal være at kortdistanserutene ikke gir like store inntekter som før.

Monarch er eid av det private investeringsselskapet Greybull Capital, og har 2500 ansatte.



I forrige uke ble det kjent at Norwegian har inngått samarbeid om langdistansepassasjerer med Easy Jet. Selskapet er Europas nest største lavprisselskap.



Tidligere denne uken ble det også kjent at forhandlingene mellom Norwegian og Ryanair om en «feeder»-avtale har havarert.

Et slikt samarbeid ville betydd at passasjerer flys inn med Ryanair til London Gatwick og andre større flyplasser, for deretter å fraktes med Norwegian videre ut i verden.

