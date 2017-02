ANNONSE

Som en del av Arbeiderpartiets utkast til nytt partiprogram fra 2017 til 2021 ligger det et forslag om å endre AAP-ordningen for unge. Et forslag de har kalt «Aktivitetsreform for unge», ifølge NRK.

I tillegg ønsker partiet å innføre en jobbgaranti som inntreffer når unge mennsker ikke lenger har krav på AAP.

Ap-nestleder, Hadia Tajik. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Per dags dato er makstid for å motta AAP fire år, men med forslaget skal alle som er født i 1990 eller senere nå kun få penger fra ordningen i to år.

- Vi har ingen tid å miste. At unge mennesker skal gå på arbeidsavklaringspenger i fire år er det ingen grunn til. Med vårt forslag vil de få tilbud om to år, men etter det vil jobbgarantien slå inn, sier partiets nestleder, Hadia Tajik, til statskanalen.

Ap ser ikke bort ifra at de senere ønsker å halvere ordningen også for eldre mottakere av AAP.

