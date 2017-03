ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Apple-aksjen steg til rekordhøye 142,80 dollar like etter at børsen her i New York åpnet tirsdag.

Oppgangen kom i kjølvannet av at selskapet lanserte en ny iPad-modell, noe som kom overraskende på de fleste. Les mer om den nye modellen i bloggen Det Store Eplet.

Etter hvert ble Apples aksjekurs også rammet av den generelle nedgangen på New York Stock Exchange i Wall Street.

Mens Dow Jones rundt klokken 18.15 norsk tid hadde falt 0,9 prosent, og Nasdaq hadde falt 1,3 prosent, var Apple-aksjen ned 0,7 prosent til snaut 141 dollar.