Apple-aksjen stuper etter kvartalsrapport

NEW YORK (Nettavisen): Apple la fram sine nyeste kvartalstall etter at børsen i USA stengte tirsdag.

Market Watch melder at teknologigiganten hadde et salg på 52,9 milliarder dollar, tilsvarende 454 milliarder norske kroner, i forrige kvartal.

Dette er noe svakere enn ventet – analytikerne trodde på et salg på 53,1 milliarder dollar.

Samtidig er fortjenesten på 2,10 dollar per aksje, eller 18,04 kroner, noe bedre enn forventningen om 2,02 dollar per aksje.

Apple opplyser at selskapet skal øke sitt tilbakekjøpsprogram med 35 milliarder dollar.

Aksjekursen til Apple hadde litt før klokken 23 falt 2,1 prosent etter at kvartalsrapporten kom. Dette kan blant annet forklares med at selskapets egne prognoser for inneværende kvartal ligger under det analytikerne trodde, og markant under forrige kvartal.

Apple tror på en omsetning på mellom 43,5 og 45,5 milliarder dollar i det kvartalet som selskapet er inne i nå.

Under børsens åpningstid tirsdag hadde aksjekursen steget med 0,63 prosent til 147,51 dollar.

Apples aksjeverdi steg med 48 prosent fra begynnelsen av mai i fjor til begynnelsen av mai i år, noe som tilsvarer ufattelige 2175 milliarder kroner. Selskapet er nå verdt 6650 milliarder norske kroner.

Også Google og Microsoft har gått opp mer enn tusen milliarder i verdi det siste året.