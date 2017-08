Apple med knalltall

Apple-aksjen stiger kraftig i etterhandelen etter verdens meste verdifulle selskap la frem kvartalstall tirsdag kveld.

Apple la frem et resultat pr aksje på 1,67 dollar i regnskapsmessig tredje kvartal 2017, fra april til juni.

Dette er bedre enn hva analytikerne hadde ventet på forhånd, som var 1,57 dollar, ifølge Thomson Reuters.

Omsetningen var på 45,4 milliarder dollar, mot en ventet omsetning på 44,95 milliarder dollar.

Børsene i USA er stengt, men i utvidet handel stiger aksjen over seks prosent etter at tallene ble lagt frem. Holder oppgangen seg til børsen åpner igjen onsdag, er det duket for nye børsrekord for teknologiselskapet.

Apple solgte 41 millioner Iphoner i kvartalet, en oppgang på to prosent mot samme kvartal i fjor, men svakere enn analytikernes anslag på 41,1 millioner. Selskapet solgte 11,4 millioner Ipader og 4,3 millioner mac'er, en oppgang på henholdsvis 15 og 1 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Da børsen stengte tirsdag, hadde Apple-aksjen steget 28 prosent så langt i år. Det gjør at Apple har en markedsverdi på 770 milliarder dollar, eller 6.160 milliarder kroner, noe som gjør selskapet til verdens suverent mest verdifulle børsnoterte selskap.

