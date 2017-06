Aqua-Lene og Søren Rasted selger luksusvillaen for 35 millioner kroner

ANNONSE

I april ble det kjent at Aqua-paret Lene Nystrøm og Søren Rasted går fra hverandre etter 16 års ekteskap.

Nå skriver danske Ekstrabladet at de har lagt boligen sin ut for salg på Boliga.dk, til den nette sum av 35 millioner kroner. Det tilsvarer rundt 43,5 millioner norske kroner.

Ekstrabladet omtaler eiendommen som et slott, og med 420 kvadratmeter og 12 soverom, kan man i alle fall trygt kalle det en luksusvilla.

Villaen, som ligger i Blovstrød i Nordsjælland, har to tårn, en tenåringsavdeling med egen inngang, TV-stue med peis og tennisbane i hagen. I tillegg har eiendommen en kjeller på 100 kvadratmeter, skriver avisen.

Nystrøm og Rasted kjøpte eiendommen for 11 år siden, da til prisen av 26 millioner danske kroner. I 2006 ble villaen renovert, og kanskje er det derfor de nå legger den ut for salg til ni millioner mer enn kjøpsprisen.

Nystrøm og Rasted giftet seg i 2001. De har barna Billy (11) og India (12) sammen.

I forbindelse med nyheten om skilsmissen, kom de med en felles uttalelse, der de blant annet ba om ro av hensyn til barna.

På Instagram skrev Nystrøm at de var enige om bruddet og at de går fra hverandre med den største respekt for hverandre:

«Avgjørelsen er den tøffeste vi har vært nødt til å ta, men vi gjør det med kjærlighet til hverandre og alt det vi har sammen, som utover barna er vennskap, familie, band osv, som vi vil fortsette med og verne om. Det er ingen hemmelighet at det er litt merkelig å skulle melde fra om dette på denne måten, men vi vil gjerne få lov til å fortelle det selv, og med våre egne ord. Vi ønsker hverandre alt det beste, for selv om ekteskapet vårt er over, vil vi alltid elske hverandre høyt.»

