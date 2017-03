Arbeiderpartiets skattefridrag vekker harme i sosiale medier

ANNONSE

Det har vakt reaksjoner at Arbeiderpartiet - partiet som innførte eiendomsskatt i Oslo - får fritak for sine egne lokaler på Youngstorget. Mens Høyres Hus må punge ut over en halv million kroner, slik VG skrev tirsdag.

Bakgrunnen er at byrådsleder Raymond Johansen og finansbyråd Robert Steen (begge Ap) vil ha fritak for eiendomsskatt for studentboliger og bygninger av historisk verdi.

I en e-post til VG uttaler Steen at Aps kontorer behandles som alle andre fredede bygg i Oslo.

- Denne eiendommen har blitt behandlet på lik linje med alle andre fredede bygninger, skriver Steen.

En av dem som reagerer på fritaket er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

- Det er visst ikke alle som betaler sin skatt med glede likevel, skriver han på Facebook-siden sin.

Under Nettavisens artikkel om saken reagerer de fleste leserne på at Arbeiderpartiet slipper unna eiendomsskatt for sine lokaler.

Her er et utdrag:

- I AP vi tåler så inderlig vel, de skatter som ikke rammer oss selv. AP -> Solidaritet i praksis.

- Det er en ting å ilegge skatten, det er noe annet å lage den sånn at man selv slipper å betale.

-He-he... Ingen bør bli forundret over dette. De finner selvsagt alltid "gode" grunner til å slippe unna det de pålegger resten av oss.

- Saken er at bygningen slipper skatt p.g.a. regelverket...men, selvsagt virker det urettferdig. Men, da får man endre regelverket.

- Idiotisk av Ap, dette gir et signal av forskjellsbehandling og at de selv snor seg unna. En sak som jeg tror mange mennesker vil reagere negativt på.

- Det er sjelden samsvar mellom liv og lære hos sosialistene.

- Dette er ingen god sak for AP eller for den saks skyld et hvilket som helst annet parti som 'kombinerer seg frem' til en slik situasjon - antar inntil det motsatte er bevist at redeligheten vekter tyngre enn småligheten.

Nettavisen skrev tidligere denne måneden om en uvanlig eiendomsskatt-sak, hvor et hundehus ble avkrevd den mye omdiskuterte skatten.

I februar sa Høyres Eirik Lae Solberg at eindomsskatten i Oslo begynner å bli en byrde for mange.

Også på Twitter har debatten gått varmt i dag:

Kirkens bymisjon, Blåkors og kulturhus må betale eiendomsskatt, men Ap sørger for at sitt eget kontorbygg slipper unna. Nytt byråd i 2019! — Andreas Rivenes (@AndreasRivenes) March 21, 2017





Noen som hadde ventet noe annet? AP er seg selv lik 😣 #Skattefritak #Eiendemsskatt 🤢 https://t.co/JU7BbB1LxS — mammathessy (@mammathessy) March 21, 2017





Ap fritar sitt eget hovedkvarter for eiendomsskatt, men Høyre må betale for sitt. Korrupsjon når makta råder! — Knut Haavik (@Haaviksenior) March 21, 2017

En av dem som forsvarer fritaket og viser til at Høyre, Frp og KrF selv har ønsket en slik ordning, er Miljøpartiet De Grønnes Eivind Trædal.

