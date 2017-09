Arbeidsledigheten faller for niende måned på rad

Arbeidsledigheten fortsetter ned.

Fredag klokken 10 presenterer NAV ferske ledighetstall for august.

Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1.200 personer i august.

– August er den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten. Hittil i år har antallet helt ledige falt med 9.500, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

- Forventer fortsatt nedgang

Halvparten kom fra fylker og yrkesgrupper som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen.

- Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover.

Erna: - Gledelig

- De tallene er gledelig nyheter. Ledigheten går kraftig ned. Det er historisk lave tall, sier fredagens gjesteredaktør Erna Solberg til Nettavisen.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mener dette lover godt for fremtiden:

- Alt tyder på at vi er over den verste kneika. Det er spesielt gledelig at ledigheten blant unge faller kraftig over hele landet, sier Hauglie i en kommentar.

SSB-tall

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer også ledighetstall. Ifølge dem var arbeidsledigheten, målt gjennom arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) på 4,3 prosent av arbeidsstyrken i mai. SSB-tallene har de siste årene vært betydelig høyere enn Nav-tallene.

