Arbeidstilsynet: - Renovatører jobber over 80 timer i uka

Arbeidstilsynet kritiserer renovasjonsfirmaet Veirenos bruk av overtid. Flere av firmaets ansatte jobbet over 80 timer i uka i Oslo, ifølge en fersk rapport.

- Vi har avdekket mange alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier senioringeniør Vigdis Tingelstad i Arbeidstilsynet til NRK.

I oktober 2016 overtok Veireno ansvaret for søppeltømmingen i Oslo. Kort tid senere fikk Arbeidstilsynet en bekymringsmelding om dårlige arbeidsforhold, og de besluttet å starte tilsyn.

Tilsynet har undersøkt timelistene til 29 renovatører i oktober i fjor. De har funnet 81 brudd på bestemmelsen om at samlet arbeidstid ikke skal overstige 13 timer per dag, ifølge NRK.

I rapporten som ble presentert tirsdag kommer det fram at det var uker hvor enkelte renovatører arbeidet over 80 timer.

Arbeidstilsynet har også avdekket at ansatte har jobbet fire uker i strekk før hvile, og enkelte har hatt for kort hvile mellom to arbeidsperioder. Tilsynet slår fast at flere ansatte i firmaet har jobbet så mye at det er helseskadelig.

- I alle saker hvor brudd som dette er grove, er det naturlig at vi vil vurdere politianmeldelse, men først vil vi la Veireno vurdere våre funn før vi konkluderer med noe, sier Tingelstad.

NRK har ikke lykkes i å få en kommentar fra Veireno. (©NTB)