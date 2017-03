Arbeidstilsynet mener NRK bryter loven

ANNONSE

Ansatte mener NRK misbruker et unntak i loven og dermed slipper å betale overtidslønn til personer med ledende stillinger eller er i en «særskilt uavhengig stilling» i kanalen, skriver Dagens Næringsliv.

Arbeidsmiljøloven gir unntak til overtidsbetaling for nettopp slike type stillinger.

- Jeg ville ikke være forbauset om NRK har spekulert i å holde lønnskostnadene nede, sier advokat i journalistenes fagforbund, Norsk Journalistlag, August Ringvold til avisen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen betaler ikke overtid til hver femte av sine fast ansatte (arkivfoto).

Arbeidstilsynets foreløpige konklusjon er at NRKs praksis er brudd på loven, noe som kommer frem i en tilsynsrapport Dagens Næringsliv har fått tilgang til.

Loven krever at hver unntaksbestemmelse skal vurderes individuelt. NRK innrømmer at de ikke gjør dette, skriver Dagens Næringsliv.

NRKs ledelse har bedt om et nytt møte med Arbeidstilsynet og avviser at de bruker unntaksbestemmelsen unormalt eller har spekulert i å slippe å betale overtid.

- Det kan jeg avkrefte, sier jus- og personaldirektør i NRK Olav A. Nyhus til avisen.

Arbeidstilsynets begrunnelsen for at NRK bryter loven er at statskanalen ikke begrunner unntaksreglene de benytter seg av godt nok. NRK hevder de har gjort muntlige vurderinger sammen med alle de 617 ansatte som er underlagt unntaksbestemmelsen. Det vil si at hver femte ansatte.

– Vi har gjort våre undersøkelser, og tilbakemeldingene er nesten uten unntak at de ikke har opplevd slike samtaler eller vurderinger, sier klubbleder Richard Aune (44) i Journalistlaget i NRK (NRKJ) til Dagens Næringsliv.

