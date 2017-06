Are Traasdahl går på dagen

ANNONSE

Den norske gründeren Are Traasdahl går av som sjef i selskapet han var med å starte i 2010.

Tapad-styret har i stedet utpekt Sigvart Voss Eriksen som ny administrerende direktør i teknologiselskapet. Endringen trer i kraft umiddelbart, ifølge en melding fra Telenor.

NY TAPADS-SJEF. Sigvart Voss Eriksen blir ny sjef for Tapad.

I en melding fra selskapet heter det at Traasdahl, som fortsatt eier en liten del av Tapad, fortsetter som «styreformann emeritus», som Telenor beskriver som en seniorrådgiverstilling. En slik emeritus-rolle er en form for ærestittel som gis vanligvis til folk som har en viktig rolle for å oppbyggingen av selskapet, slik Traasdahl har hatt i Tapad.

- Etter 16 måneder siden Tapads oppkjøp fra Telenor, hvor vi har sett at selskapet lykkes, var det en veldig naturlig overgang at jeg overlater den daglige driften av selskapet til en ny sjef, sier Traasdahl i meldingen.

Telenor kjøpte det amerikanske digitalselskapet Tapad, som den norske gründeren Are Traasdahl sto bak, for 2,7 milliarder kroner for halvannet år siden. Oppkjøpet har på ingen måte vært en suksess.

Allerede et år senere måtte Telenor ta tap på oppkjøpet på en milliard kroner, altså mer enn en tredjedel av verdien.

Are Traasdahl fikk rundt 1,45 milliarder kroner for sin eierandel i Tapad. Dette tilsier at han tjente tilnærmet 540 millioner kroner, og ville trolig ikke vært kronemilliardær i dag, hadde det ikke vært for Telenors tabbe.

Les mer her: Are Traasdahl tjente 540 millioner på Telenors kjemptetabbe