Ari Behn i reklamefilm for spillselskap

I en reklamefilm for det utenlandske spillselskapet Folkeautomaten er Ari Behn på sjekkern, skriver Se og Hør.

- Unnskyld, du er ikke singel du også?, spør han en blondine mens han setter seg ned ved siden av henne på en parkbenk.

Hun avviser ham raskt, svarer nei og at hun må på jobb.

Deretter kommer en forbipasserende og gir Behn ros for forsøket.

- Godt forsøk, det er ikke alltid du får prinsessa, vet du.

- Enkel kar fra Moss

Så snur Behn seg mot kamera.

- Jeg er en enkel kar fra Moss som alltid har utfordret Janteloven og tatt noen store sjanser i livet. Det har ikke alltid endt med jackpot det heller, men jeg slutter aldri å heie på folkeheltene som tar hverdagsutfordringer på strak arm.

Reklamefilmen er laget for spilleselskapets ikke-kommersielle jakt på norske kvinner og menn som går rundt med en hverdagsdrøm, uten at de tør å gjennomføre den.

- Vi slår rett og slett et slag for at norske menn og kvinner skal tørre å utfordre sine små nevroser og overvinne Janteloven, sier Behn.

Sammen med spillselskapet leter han etter nordmenn som ønsker å ta utfordringen.

Brudd med prinsesse Märtha

I august kom nyheten om at prinsesse Märtha Louise og Ari Behn går fra hverandre.

Paret giftet seg i Nidarosdomen i Trondheim i 2002. De to har døtrene Maud Angelica (13), Leah Isadora (11) og Emma Tallulah (8) sammen, og de deler omsorgen.

Märtha snakket senere ut som skilsmissen i et videoklipp publisert på Soulspring.no, også kjent som «Engleskolen».

- Og nå har jeg opplevd, som du helt sikkert har fått med deg, et samlivsbrudd. Og det er jo på en måte vondt og vanskelig, og alle de tingene som hører med selvfølgelig.

Viste seg sammen

Det vakte oppsikt da Behn og Märtha Louise viste seg sammen for første gang etter at skilsmissen ble offentliggjort. Dette skjedde i Telenor Arena under Oslo Horse Show, da parets døtre opptrådte.

De separerte paret feiret også jul sammen i Behns nye hus i Lommedalen.

