Toshiba er en av verdens ledende produsenter av harddisker - en del av driften som nå vurderes solgt. (Toshiba)

Asia: Rett ned for Toshiba-aksjen - igjen

Aksjen stuper nok en gang for et av Japans største selskaper i kjølvannet av massive tap, påstander om svindel og frykt for nye, røde tall.