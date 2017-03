Audun Lysbakkens valgkamp-plan ble endret

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Denne helgen har Sosialistisk Venstreparti (SV) holdt landsmøte.

På en pressekonferanse partiet hadde tidligere denne uken gikk en offensiv partileder Audun Lysbakken ut og proklamerte fire hovedkrav SV skulle gå til kamp på. Dette var for ultimatumer å regne for å inngå regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet (Ap). Ett av de viktigste kravene er lovnader om å øke barnetrygden.

Det kom også frem at Lysbakken ikke ønsket at partiet skulle gå til valg på flere enn de fire kravene, noe også nestleder Snorre Valen slo fast. Han sa også at det ville bli vanskeligere å forhandle med Arbeiderpartiet (Ap) dersom hovedkravene ble utvannet og det kom flere krav. Det er Valen som har ledet arbeidet med å banke gjennom partiets fire hovedkrav.

- Kravene er tøffe

Slik gikk det ikke. Firepunktsplanen raknet. Søndag vedtok landsmøtet å tilføye et femte punkt på kravlisten, SV skal gå til valg på forbud mot atomvåpen.

- Vi stod hardt på at det skulle være få krav og det har landsmøtet hele tiden vært enig i. Men vi har forstått at det kunne bli ett krav til for det har vært et stort trøkk for et atomvåpenforbud, men det som var viktig for ledelsen var at vi skulle få et vedtak som er gjennomførbart, sier Lysbakken til Nettavisen.

- Kravene er tøffe. Vi kommer til å møte motstand fra mektige krefter, men vi er opptatt av å få til forandringer i Norge og da må vi slåss for noe som betyr noe. Punktet som har kommet frem i dag tror jeg har bred støtte i folk i Norge og er veldig realistisk å få til.

- Ikke diktatur i SV

De opprinnelige fire kravene var å øke barnetrygden, avvise konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja, flere lærere i skolen og et forbud mot å ta ut profitt på velferdstjenester.

- Det er vanskelig å se for seg at Ap og Senterpartiet skal si nei til et samarbeid med SV fordi de ikke vil jobbe for et forbud av atomvåpen.

Fakta: SVs landsmøtevedtak

I tillegg til politiske uttalelser og hovedkrav foran valget til høsten vedtok landsmøtet i SV søndag en rekke endringer i arbeidsprogrammet for kommende periode: * Avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika * Arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge * Gi kommuner anledning til å skattlegge sekundærboliger særskilt * Gjeninnføre offentlig tilgjengelige skattelister * Redusere klimautslippene med 50 prosent innen 2030 samt gradvis øke CO2-avgiften og erstatte den med en karbonavgift til fordeling. SV sier også nei til bygging av nye gasskraftverk * Forlenge jernbanen til Tromsø og Kirkenes. Et forslag om å bruke av oljefondet for å finansiere jernbaneutbygging falt. Til gjengjeld vil SV skrinlegge planene om ferjefri E39 og en tredje rullebane på Gardermoen * Vurdere et forbud mot plastposer * Innføre livssynsnøytral rammeplan for barnehager og utvide den med opplæring i seksualitet og grensesetting * Oppheve vedtak om tvangssammenslåing dersom fylker eller kommuner kommer med et slikt initiativ * Øke drastisk antall kvoteflyktninger fra Syria. Et forslag om å tallfeste dette til 20.000 de neste tre årene, ble avvist * Fjerne krav til inntekt og botid ved familiegjenforening og familieetablering * Sikre kraftkrevende industri gode langsiktige kraftkontrakter. Nye kabelprosjekter skal veies opp mot hensynet til norsk industriutvikling og muligheten for utfasing av fossil energi * Sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler * Fri rettshjelp til flere grupper, blant annet i varslersaker, statsborgersaker, utvisningssaker og ved sosial dumping * Et forslag om tidlig ultralyd for alle gravide i offentlig regi ble avvist. Det samme ble et forslag om å tillate aktiv dødshjelp. Forslaget om 15-årsgrense for rituell omskjæring ble trukket og ikke realitetsbehandlet * SV vil reversere nærpolitireformen fordi de mener det er en sentraliseringsreform som vil gi mindre politi i nærmiljøet. Kilde: NTB/Nettavisen

- Hvis punktet om atomvåpen egentlig er så klart, hvorfor tok ikke dere det med allerede på onsdag?

- I SV dikterer ikke partiledelsen politikken. Det dere har vært med på nå er å se er ordentlig demokratisk parti i arbeid der hele landsmøtet har tatt ansvar for at vi skulle få til en tøff, men realistisk liste med krav.

- Mens andre partier ofte avgjør slike saker i et lukket rom hvor bare noen få bestemmer, har vi klart å lage et vedtak som er tøft, men gjennomførbart, sammen, over 200 mennesker. Jeg tror dette er en ærlig og ryddig måte å gå til forhandlinger på. De vet hva de har å forholde seg til.

Tidligere denne uken uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre at de ikke støtter SV i å forby profitt på velferdstjenester.

Søndag ettermiddag uttalte nestleder i Ap Hadia Tajik til VG at de ønsker å ha målsettingen om et atomforbud som et langsiktig mål.

