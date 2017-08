Australias største bank granskes for hvitvasking

Commonwealth Bank of Australia (CBA) skal granskes av landets finansmyndigheter etter anklager om hvitvasking av store beløp til kriminell virksomhet.

Det australske finanstilsynet (APRA) sier i en uttalelse at den uavhengige undersøkelsen er konsentrert rundt styresettet, kulturen, det regnskapsmessige rammeverket og praksisen i Australias største bank.

Tilsynets leder Wayne Byres sier selv om banken er solid, har enkelte sider ved virksomheten ført til bekymring og skadet dens rykte og posisjon.

Bankens styreleder Catherine Livingstone sier de støtter APRAs kunngjøring og vil samarbeide fullt ut.

CBA er anklaget for å ikke ha forhindret at bankautomater er blitt brukt over 53.000 ganger til å hvitvaske penger av kriminelle gjenger og terroristgrupper.

Banken kan bli bøtelagt for mange milliarder kroner dersom den blir kjent skyldig i anklagene australsk Økokrim (AUSTRAC) har rettet mot CBA.

Banksjef Ian Narev har kunngjort at han vil trekke seg innen 30. juni neste år som følge av anklagene.

Tidligere denne måneden annonserte CBA et rekordoverskudd for siste regnskapsår på nær 62 milliarder kroner.