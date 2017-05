ANNONSE

Finansavisen skriver torsdag at Idar Vollvik, som ble milliardær på Chess-eventyret, men senere mistet alt og ble gjeldsslave, nå er god for 200 millioner kroner - på papiret. Han har allerede solgt aksjer for 10 millioner kroner.

Vollvik har kjøpt opp selskaper og patenter fra unge IT-grundere som gir kontroll over to nye mobiltelefonapper. Appen med navn Status skal kombinere det beste fra ulike sosiale medier, mens appen Geddit er en markedsføringsapp etter inspirasjon fra Pokemon Go.

Gjennom selskapet Team Status eier Vollvik og hans medeiere aksjene i Geddit.

I forrige uke skal Vollvik og hans tidligere partner i Chess, Svein Johnsen, løpt fra investormøte til investormøte i Oslo. Denne uken skal paret være på roadshow i Norge for å finne investorer som vil investere i selskapet. Totalt jakter de 20 millioner etter å selv ha priset selskapet til 600 millioner kroner.

Siden Vollvik sitter med 30 prosent av aksjene i Team Status, er han på papiret god for 200 millioner kroner, ifølge Finansavisen. Trolig vil flere av Vollviks kreditorer håpe at det ikke bare blir på papiret.

