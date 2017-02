Bank Norwegian forbereder seg på høyere renter

ANNONSE

- Vi har tro på at renten skal øke. Penger kommer ikke til å være gratis bestandig, sier Bjørn Kise til Nettavisen.

Bjørn Kise har i lang tid vært en tett samarbeidspartner med Bjørn Kjos. Kise er styreleder og storeier både i Bank Norwegian og i flyselskapet Norwegian, som er Bank Norwegians hovedaksjonær via det børsnoterte holdingselskapet Norwegian Finans Holding.

Selskapet har hatt en vanvittig vekst og økte topplinjen med over en milliard og nesten fordoblet resultatet i 2016.

Selskapet ble børsnotert i fjor og nå verdt mer enn flyselskapet Norwegian på børsen.

Laveste på 5.000 år

Rentene har falt mer eller mindre sammenhengende i 35 år og ligger nå nær null i de fleste vestlige land. Den amerikanske storbanken Merrill Lynch har anslått at rentene i 2016 var på sitt laveste på 5.000 år.

De siste månedene har man imidlertid sett tegn til at forventningene til rentene igjen begynner å stige, blant annet i kjølvannet av Donald Trumps valgseier i november.

Høyere renter er dårlige nyheter for Bank Norwegian, som tilbyr én måneds rentefritt lån til sine 400.000 kortkunder i Norge.

Høyere rente betyr høyere finansieringkostnader for selskapet, uten at de venter å kunne heve renten overfor kundene sine i samme grad.

- Hvis du ser på dette ut fra et forretningsmessig perspektiv, så venter vi at utlånsrenten på topp ikke endrer seg noe særlig, mens at innlånsrenten kommer til stige. Dermed synker marginen for vår del, sier Kise.

Tror på lave renter

Hos konstituert konsernsjef Pål Svenkerud er tonen en litt annen. Han understreker at han venter at rentene vil fortsatt holde seg lave.

- Det er kun Gud som vet hvordan rentene vil utvikle seg. Man kan få en hendelse som påvirker makroøkonomien, og dermed rentene, i morgen. Basert på vår analyse er det grunn for å forvente at rentene skal holde seg lave fremover, sier Svenkerud, som legger til:

SJEF: Pål Svenkerud, konstituert konsernsjef i Bank Norwegian.

- En stor økning i rentene er en betydelig risiko ved vår virksomhet, sier han.

Kise har imidlertid tro på at man kan kompensere for høyere renter gjennom fortsatt kundevekst og flere bankprodukter.

- Har man bygd opp volum over tid, kan man opprettholde bunnlinjen selv med lavere marginer. Det kan man gjøre ved å legge til flere andre bankprodukter. Det er mulig når man har en million kunder, slik vi snart har, sier Kise.

Voldsom vekst

Bank Norwegian la frem kvartals- og årstall som viser en voldsomt vekst gjennom fjoråret. Selskapet økte omsetningen med over én milliard kroner i fjor, mens resultat bedret seg med 76 prosent.

Selskapet vokser med 900 til 1000 nye kortkunder hver dag og ventes å passere en million kunder i løpet av de neste månedene.

Bank Norwegian tjener pengene sine på de som ikke betaler kredittkortregningen sin til forfall.

I Norge vi den siste tiden sett en voldsomt vekst i forbrukslån, og også mislighold av slike lån.

Gjennomsnittsnormannen

Tirsdag ble det kjent at finansnæringen er blitt enig om en bransjenorm som skal begrense uønsket og pågående markedsføring av forbrukslån. Bank Norwegian har stilt seg positive til en slik ordning.

Kise mener uansett Bank Norwegian driver svært forsvarlig. Bank Norwegian har opererer i dag med en misligholdsrate på rundt fire prosent, men venter en økning i år. - Vi ser at det er gjennomsnittsnordmannen som får forbrukslån i Bank Norwegian og de aller fleste betjener lånene sine. Man kan uansett ha mange gode grunner for mange gode grunner til å ta opp forbrukslån, sier Kise. - Rentene ikke det viktigste Kise trekker frem som eksempel en person som etter et samlivsbrudd trenger penger umiddelbart for å etablere seg på nytt. - Hvis han tar opp et forbrukslån på 100.000 kroner med 15 prosent rente i seks måneder, blir det 7.500 kroner. Det viktige for han er ikke renten han betaler, men hva han får for de 7.500 kronene. Det er etterspørsel etter slike lån. Dette er et seriøst og skikkelig marked, sier Kise. - Hvordan forklarer du at etterspørselen etter slike lån har økt så mye de siste årene? - Nå er jo tre fjerdedeler av veksten utenfor Norge for vår del. Men tidligere var det sånn at skulle man ha lån, måtte man møte opp hos en saksbehandler i banken, fylle ut papirer og det tok tid å få svar. Det er en ubehagelig situasjon for mange. Å søke om lån på nett og få hurtig og eksakt svar er noe mange setter pris på. Samtidig er andelen denne typen lån av totale lån i befolkningen veldig lav, sier han.