Bank of America vil tjene mest på en renteøkning i USA

NEW YORK (Nettavisen): En analyse utført av RBC Capital Markets viser at Bank of America er den av de store bankene i USA som vil tjene mest på en renteøkning, skriver Market Watch.

Sterke jobbtall denne uka er nærmest en garanti for at Federal Reserve kommer til å sette opp renten når styret møtes i neste uke.

- Dette innebærer definitivt grønt lys for en renteheving, sier makroøkonom Knut Magnussen i DNB Markets til Nettavisen.

Gode tider i vente



Analysen fra RBC Capital Markets viser at de 20 største bankene i USA i snitt vil øke sin estimerte fortjeneste i 2017 med 7,1 prosent dersom renten heves.

Mest av alt vil altså Bank of America tjene, sammen med Citizens Financial Groul, Comerica og Regions Financial Corp.

Basert på en forventning om flere rentehevinger de neste to årene, anbefaler RBC nå sine kunder om å overvekte bankaksjer.

Banksektoren har allerede vokst kraftig, som følge av at Donald Trump vant presidentvalget i november. Trumps seier gir investorene tro på at bransjen vil dereguleres i tiden framover, og dermed kunne øke lønnsomheten.

Finansindeksen til Standard & Poor 500 – XLF – har gått opp 24 prosent siden valget.

Opp fredag, ned uka



Fredag gikk S&P 500 selv opp 7,73 poeng eller 0,33 prosent, til 2372,60 poeng. Dette innebar likevel en nedgang på 0,4 prosent hvis man ser uka samlet. Dermed stanset rekken på seks uker med oppgang for S&P 500.

Det samme er tilfellet for Nasdaq, som gikk ned 0,2 prosent denne uka. Fredagen gikk den teknologitunge indeksen dog opp 0,4 prosent eller 22,92 poeng til 5861,73 poeng.

Dow Jones steg 44,79 poeng eller 0,22 prosent til 20.902,98 poeng. For uka samlet sett betød det en nedgang på 0,4 prosent.