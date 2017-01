Bankene vil gjøre det vanskeligere å få utlån

ANNONSE

Bankene vil stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene i 1. kvartal 2017 som følge av endringene i boliglånsforskriften, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal som ble lagt frem torsdag.

Nesten alle bankene har begrunnet innstrammingen med endringene i boliglånsforskriften som gjelder fra og med 1. kvartal i år.

Endringene i forskriften trådte i kraft fra 1. januar. De innebærer blant annet at hvis du skal kjøpe sekundærbolig i Oslo, må du ha 40 prosent egenkapital.

Økte krav til gjeld og egenkapital

Ifølge Norges Bank vil bankene stramme inn på lånebetingelser knyttet til maksimal gjeld i forhold til inntekt og maksimal gjeld i forhold til boligverdi. I praksis betyr dette at økte krav til inntekt og egenkapital når du skal låne penger til bolig i banken.

Bankene melder også at de vil stramme inn på bruk av avdragsfrihet. Det innebærer med andre ord at de vil ha en høyere terskel for å godkjenne at låntakeren kun betaler renter og ikke avdrag.

Bankene rapporterte ikke om endringer i kredittpraksisen overfor husholdningene i 4. kvartal.

Venter høyere utlånsrente

Bankene melder videre at de i 1. kvartal forventer høyere utlånsmarginer og utlånsrenter. Bankene trekker frem finansieringskostnader, konkurransesituasjonen og regulatoriske endringer som forklaringsfaktorer på den økte renten.

Bankene rapporterte om litt høyere utlånsmarginer og utlånsrenter på lån til bedrifter i 4. kvartal. De venter videre økning i første kvartal.

