Beslutningen er i tråd med råd fra Norges Bank for 1. kvartal 2017, opplyser departementet.

I forrige kvartal besluttet Finansdepartementet å heve kravet til motsyklisk kapitalbuffer fra 1,5 til 2 prosent med virkning fra 31. desember 2017.

Gjeldende krav til motsyklisk kapitalbuffer for banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, er i dag på 1,5 prosent.

I en pressemelding skriver Norges Bank at boligprisene det siste året har steget kraftig i store deler av landet, og at gjeldsveksten i husholdningene har tiltatt.

«Høy boligprisvekst og vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning tyder på at finansielle ubalanser fortsatt bygger seg opp. Det øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene fram i tid», skriver Norges Bank i meldingen.

– Bankene ligger godt an til å oppfylle kravene til kapitaldekning. Strammere krav i boliglånsforskriften fra januar kan bidra til å dempe gjeldsopptaket og sårbarheten i husholdningene, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bufferen er enkelt fortalt et krav om at bankene skal ha en reserve i bakhånd når det blir dårligere tider. Formålet er å gjøre bankene mer solide og i stand til å håndtere utlånstap. Det vil i sin tur dempe faren for at bankene skal redusere utlånsvirksomhet i nedgangstider.

