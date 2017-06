Bård Schumann mener forbrukerne bør føler seg snytt av bankene

ANNONSE

- Jeg mener forbrukerne bør føle seg snytt. Bankene har fine dager og tjener penger som gress for øyeblikket, sier Bård Schumann, konsernsjef i Selvaag Bolig til Nettavisen.

Utlånsrenten som norske banker gir til forbrukere med boliglån har stått bom stille i 2017. Dette til tross for at bankenes egen utlånsrente, den såkalte Nibor-renten, har falt kraftig siden nyttår.

Beholder gevinst

Dette betyr at bankene nå kan låne penger på et historisk lavt nivå, men at de ikke gir noe av denne gevinsten videre til forbrukene.

REKORDLAV: Nibor-renten, renten som bankene får for å låne penger av hverandre, ligger for tiden nær et historisk lavt nivå og har falt kraftig siden nyttår.





- Spørsmålet er hvem som skal ha pengene, bankene eller forbrukerne. Jeg synes det er underlig hvis de ikke setter ned boliglånsrentene. Det kan hende det er noe jeg ikke ser, men jeg skjønner ikke hva som er forskjellen fra sist gang de satt ned boliglånsrentene, sier Schumann.

Han viser til at når rentene ble satt ned i 2015 og starten av 2016, skjedde det i etterkant av et fall i Nibor-renten. Når denne renten steg mot slutten av fjoråret, fulgte boliglånsrentene med.

- Jeg tror bankene teller på knappene og venter på førstemann ut til å sette ned renten. Fungerer konkurransen i bankmarkedet, så skal renten ned, sier han.

Anbefaler å ta kontakt

Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, er enig i at boliglånsrentene bør ned, men oppfordrer folk til selv å ta initiativ.

- Jeg anbefaler folk å avtale et møte med banken, og stille beredt med argumenter som at Nibor-renten er rekordlav. Blir forbrukerne mer aktive, må bankene svare med å sette ned renten, slik vi så i 2015 og 2016, sier Jensen.

Han mener ingen bør har boliglånsrenten på spesielt mye mer enn to prosent i året.

Også Jensen regner med at boliglånsrenten må ned i tiden fremover, gitt nedgangen for Nibor-renten.

- Historien viser at boliglånsrenten følger Nibor ganske tett, men med en viss forsinkelse. Mer engasjement fra kundene kan gjøre at bankene er raskere med å sette ned utlånsrentene sine, sier han.

Tause banker

Danske Bank har vært en av bankene som har vært mest aggressive med å sette ned utlånsrenten. De vil ikke kommentere om du vurderer å sette den ned nå.

- Av konkurransehensyn kan vi ikke kommentere på fremtidig rentesetting, men pengemarkedet er en av flere faktorer vi løpende følger med på og vurderer, skriver presse- og innholdssjef Tina Berggård i Danke Bank i en tekstmelding til Nettavisen.

- Tidligere har boliglånsrenten fulgt Nibor ganske tett. Er det noe som er annerledes nå?

- Vi kan ikke kommentere ytterligere på dette, skriver Berggård.

Nettavisen spurte Rune Bjerke, konsernsjef i DNB, om utsiktene for boliglånsrentene på kvartalspresentasjonen deres for halvannen måned siden.

Bjerke ville ikke kommentere hvordan de fastsetter rentene, men bekrefter at Nibor-renten, pengemarkedsrenten, er en viktig del av den samlede vurderingen.

– Dette et spørsmål både om hva som skjer i det korte pengemarkedet, men også konkurransesituasjonen, sa Bjerke til Nettavisen.

