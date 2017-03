BBC: Bring-ansatte tjener 4.300 kroner i måneden

ANNONSE

BBC rapporterer onsdag om dårlige forhold hos det slovakiske transportselskapet Bring Trucking, et datterselskap av statseide norske Posten.

Bring Trucking ble etablert i 2006 og er eid 100 prosent av Posten. De har 500 ansatte og 330 biler.

BBC har intervjuet Emilian, en romensk Bring-sjåfør som tilbringer opp til fire måneder av gangen i lastebilen, hvor han sover, spiser og vasker seg.

Føler seg som fange

Han mottar slovakisk lønn, selv om han jobber i Vest-Europa, der lønningene er mye høyere.

Lønnen han får er ifølge han selv i snitt 477 euro i måneden, tilsvarende rundt 4.300 kroner. Det er cirka en fjerdedel av det en dansk sjåfør kan vente seg.

BBC skriver at EU-regler tilsier at en sjåfør som jobber midlertidig i et annet land skal være garantert vertlandets minimumslønn og arbeidsforhold. Det finnes samtidig smutthull selskaper kan utnytte.

Emilian sier at han føler seg som en fange i jobben.

- Det er ikke bra for sjåførene, det er ikke trygt for andre folk på veien. Det er mulig å forårsake en ulykke, sier han til BBC.

Posten avviser

Til Nettavisen bekrefter Posten at sjåførene mottar slovakisk lønn. I snitt mottar sjåførene ifølge Posten 797 euro i lønn og bonus pluss 1472 euro i diett.

- Vi har lav turnover på det selskapet og vi følger de lovene og reglene som gjelder i EU, som blant annet innebærer at sjåførene lønnes etter gjeldende regelverk i det landet selskapet holder til. Derfor har de slovakisk lønn, sier John Eckhoff, pressesjef i Posten til Nettavisen.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

- Bring betaler bedre enn snittet i bransjen, og tilbyr både fastlønn, bonus og diett. Sjåførene bestemmer selv turnusen sin. De fleste er veldig fornøyd med å jobbe for oss, sier Eckhoff.

Følges med falkeblikk

Han avviser at arbeidsforholdene er kritikkverdige og at de kan utgjøre en fare på veien.

- Vi mener at vår tilstedeværende hever standarden i bransjen. Vi er et statlig eid selskap som følges med falkeblikk både av media og konkurrenter, sier Eckhoff.

Han sier at Bring har fasiliteter over hele Europa, der sjåførene får gratis tilgang til tv, trening, hvile og gode sanitære forhold.

- Hvor mange steder har dere slike fasiliteter?

- Fem steder i Europa.

- Er det nok når dere har 500 ansatte?

- Det er slik at de fleste ønsker å bo og sove i bilene sine , selv når de tar pålagte hvilebestemmelser og benytter fasilitetene våre. Disse fem stedene er valgt fordi de er knutepunkter for de trafikkene vi kjører. For mange er bilen det stedet de trives best, sier Eckhoff.¨

- Men åpenbart ikke alle. BBC siterer en Bring-ansatt med navnet Emilian at føler seg som et fange.

- Dette gjelder en enkeltperson og han er ikke representativ for flertallet. Så sent som i fjor hevet vi lønningene i selskapet med 15 prosent. Hadde vi ikke hatt gode forhold, hadde ingen ønsket å jobbe for oss, sier han.

- Vil dere ta kontakt med sjåfører som er intervjuet av BBC?

- Vi kommenterer ikke enkeltpersoner, sier Eckhoff.