Høyesterett vedtok før jul at LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip, ofte kalt for havnemonopolet.

Nå klager Bedriftsforbundet Administrasjonskontoret i Drammen havn inn til Konkurransetilsynet. De sier at det nå ulovlige havnemonopolet praktiseres som før, uavhengig av Høyesteretts dom.

«Dette fremstår som uakseptabelt», heter det i en klage fra Bedriftsforbundet, ført i pennen av advokat Nicolay Skarning.

Bedriftsforbundet er en landsomfattende interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter.

Vil bruke egne ansatte

Klagen kommer i kjøpvannet av den såkalte Holship-saken. Danskeide Holship har ikke ønsket å bruke de registrerte havnearbeiderne ved selskapets terminal i Drammen, men i stedet sine egne ansatte.

Forbundet har prøvd å få Holship til å binde seg til å bruke NTF-organiserte arbeidere. Det nektet Holship, noe som gjorde at NTF svarte med boikottaksjoner.

Havnearbeiderne vant frem i både Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett, men tapte i Høyesterett. Retten mente at NTF ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip.

- Ingenting endret

Nå, fire måneder etter at dommen falt, skal imidlertid ingenting være endret i Drammen havn, utenom at boikotten mot Holship ikke lenger er i kraft.

«Høyesteretts dom (...) har medført at havnemonopolet for lossing og lasting ikke lenger kan påberopes overfor Holship Norge AS. Men for alle andre anvendes havnemonopolet fortsatt, så langt vi kjenner til, til tross for at systemet må anses å være i strid med konkurranseloven», skriver Nicolay Skarning, advokat for Bedriftsforbundet, som står bak klagen.