Bellona-leder Frederic Hauge vil stanse leterefusjonsordningen fra staten og mener det er ulovlig statsstøtte. Nå tar han saken til ESA.

Håpet er at EØS' overvåkingsorgan skal stanse det Hauge mener er ulovlig sponsing av oljeselskapene, skriver Aftenposten.

– Dette bidrar til at staten tar en enorm risiko ved å stimulere til økt leting etter olje og gass i en tid da dette vil bli mindre og mindre lønnsomt å produsere, sier Hauge. Fra 2005 til 2015 har oljeselskapene fått direkte støtte fra staten på 91,3 milliarder kroner, ifølge tall fra Oljeskattekontoret.

Administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tar Bellona-klagen med stor ro.

– Grønn skattekommisjon var gjennom disse problemstillingene og slo fast at dette dreier seg om periodisering av skatt, det vil si når en betaler skatten. Dette er ikke støtte eller subsidier, han.

Under Arendalsuka tok Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, til orde for at partiet var villig til å se på ordningen på nytt, ifølge Aftenposten. Marthinsen understreker at Ap ikke går til valg på å endre petroleumsskatteregimet. Venstre, MDG og SV har tidligere gått inn for å avvikle ordningen.

– Etter min mening bør alle som er opptatt av norsk økonomi, være interessert i å få et slikt fullstendig bilde på bordet. Men det er på ingen måte aktuelt å gjøre endringer i leterefusjonsordningen nå, skriver hun i en epost til NTB.

Bellona har i over 15 år klaget til europeiske konkurransmyndigheter over Norges skattepraksis overfor oljeindustrien, En gjenganger har vært klager på Snøhvit-prosjektet.