Bemanningsbyrå ber ansatte melde seg ut av fagforening

Flere hundre ansatte i et bemanningsbyrå på Vestlandet er bedt om å melde seg ut av Fellesforbundet innen en uke.

– Dette er et av de groveste tilfellene av fagforeningsknusing jeg har sett. Vi vet at dette foregår i bemanningsbransjen i stor skala, men som oftest skjer det i det skjulte, sier organisasjonsombud Atle Wedaa i Unionen Fagforening i Bergen til Klassekampen.

De siste årene har han forsøkt for å få på plass en tariffavtale med Propuro, som er et av de største bemanningsbyråene på Vestlandet. Nå har såpass mange organisert seg, at det er mulig å stille krav om tariff.

I et brev som ble sendt ut fredag til de rundt 320, hovedsakelig polske, arbeiderne i selskapet, får de ansatte tilbud om bedre lønn hvis de melder seg ut av Fellesforbundet innen en uke og sender bevis for utmeldingen til ledelsen.

Daglig leder Ketil Helland advarer i brevet mot medlemskap i forbundet fordi fagbevegelsen støtter en ny regjering.

– Vi ser at flere har meldt seg inn og venter krav om tariffavtale. Det vil blant annet innebære store utgifter til pensjon som de ikke vil nyte godt av, så vi tilbyr en bedre avtale hvis de velger å stå utenfor fagforeningen, sier han.

Helland opplyser at selskapet har fått gjort en juridisk vurdering som sier at forslaget de har sendt er lovlig. Den analysen er ikke NHO Service, hvor Propuro er medlem, enig i.

– Ansatte kan oppfatte dette som et press for å ikke organisere seg. Dette er ikke en framgangsmåte vi kan støtte. Det er ikke i tråd med spillereglene i trepartssamarbeidet, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

