Ber myndighetene gripe inn overfor Norgesgruppen

Coops konsernsjef mener konkurransemyndighetene må gripe inn og bremse NorgesGruppen.

OSLO (Nettavisen): - Som den eneste forbrukereide dagligvareaktøren i Norge er vi oppriktig bekymret for den videre konkurransen i markedet, sier Coops konsernsjef Geir Inge Stokke til Nettavisen.

- Nå må konkurransemyndighetene gripe inn å sette en grense for hvor stor en enkelt aktør kan bli. Grensen er allerede nådd, sier han.

Les også: Rema åpner 40 butikker i 2017

- Kryper nærmere 50 prosent

- NorgesGruppens størrelse er nå så omfattende at konkurransesituasjonen i markedet truet. De kryper stadig nærmere femti prosent av dagligvaremarkedet i tillegg til at de nærmest har monopol på storhusholdning, sier han videre.

Stokke sier de kjemper knallhardt hver eneste dag for å ha de laveste prisene, men stiller med langt svakere kort i forhandlinger om innkjøpspriser.

- Konkurransetilsynet må se på markedet i et nasjonalt perspektiv. Ikke i et lokalt slik de gjorde da Coop måtte gi fra seg 50 butikker til den største aktøren etter oppkjøpet av ICA.

Les også: Extra omsetter melk og brød som aldri før

Investerer i eiendom

Stokke trekker fram et annet eksempel på at NorgesGruppens etter hans mening er i ferd med å bli for mektige:

- NorgesGruppen, som i motsetning til Coop gjør én familie rikere og rikere, har i tillegg en kapitalbase som gjør at de i langt større grad kan investere, blant annet i eiendom. Dette har ført til at de har kjøpt opp eiendom hvor blant andre vi i Coop har butikker.

Stokke sier forbrukereide Coop skal fortsette å gjøre det de kan for å både vokse og opprettholde konkurransen i markedet, men han mener at myndighetene nå må gripe inn.

Har du sett denne videoen?