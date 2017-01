Ber om hjelp til å kartlegge Trump

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Det amerikanske nettstedet Buzzfeed publiserte hele rapporten som sannsynliggjør at Russland sitter på kompromitterende informasjon om USAs neste president, Donald Trump.

CNN satt på den samme, hemmeligstemplede rapporten, men valgte å ikke offentliggjøre den fordi informasjonen der ikke kunne verifiseres. Buzzfeed valgte å publisere hele, men samtidig informere om at den var uverifisert og «inneholdt åpenbare feil».

Under en pressekonferanse dagen etter, omtalte Trump Buzzfeed som en «mislykket søppeldynge». USAs neste president bruker ofte nedsettende betegnelser på aviser eller journalister han ikke liker.

Nå har Buzzfeed offentliggjort et omfattende prosjekt, som nettstedet ber publikum om hjelp til å utvikle videre. Også denne gang gjelder det Donald Trump.

«Vi har loggført over 1500 mennesker og organisasjoner tilknyttet den kommende presidenten. Nå ønsker vi deres hjelp til å forstå dem og legge til flere», skriver Buzzfeed, som kaller prosjektet «TrumpWorld».

Informasjonen er publisert i et nedlastbart Google-dokument her.

«Vi har brukt to måneder på å bygge databasen gjennom offentlige dokumenter, nyhetsrapporter, samt andre kilder om Trump-familien, hans kabinettvalg og topprådgivere. Buzzfeed er den første nyhetsorganisasjonen som publiserer en så omfattende liste over Trumps forretningsinteresser og vi håper at den vil hjelpe dere, folket, til å forstå den kommende regjeringen bedre», skriver Buzzfeed.