Berg: – Uakseptabel søppelsituasjon i Oslo

– Kontrakten sier helt tydelig at brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår gir oppdragsgiver rett til å heve kontrakten – også om leverandøren retter forholdene, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Han er ikke urolig for søksmål fra Veireno dersom kommunen sier opp avtalen, men medgir at de juridiske vurderingene er foretatt av styret i Rødt Oslo alene.

– Vi husker jo hva som skjedde i 2011 da Adecco ble avslørt for grove brudd på arbeidsmiljøloven ved Ammerudlunden sykehjem. Da tok det fire dager før Høyres byrådsleder rykket ut og hevet kontrakten.

Åpner for Veireno-exit

Moxnes sier han forventer samme handlekraft fra det rødgrønne byrådet som forgjengerne utviste i 2011. Hvis ikke vil vippepartiet fremme mistillitsforslag mot Miljøpartiet De Grønnes samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg senere i vinter.

Selv sier samferdselsbyråden at byrådet vurderer alle alternativer, også mulighetene for at hele eller deler av avtalen kan sies opp.

– Søppelsituasjonen i Oslo har ikke vært akseptabel, og det har tatt for lang tid å bedre den. Vi har stilt strenge krav til Veireno fra dag én og vurderer fortløpende ytterligere sanksjoner, sier Berg til NTB.

Søppelsjefen går

Hun lar seg ikke vippe av pinnen av trusselen om mistillitsforslag, som kan bli realisert i mars.

– Denne saken handler om at Rødt ønsker å rekommunalisere avfallshentingen i Oslo. Det har de foreløpig ikke hatt flertall for. Nå er det opp til bystyret å behandle denne saken, utover det har jeg ingen kommentar, sier Berg.

Det var det forrige, borgerlige, byrådet som inngikk kontrakten med Veireno, høsten 2015. Kontrakten ble overtatt 1. oktober i fjor.

Samtidig med Rødts pressekonferanse mandag ble det kjent at direktør Pål Sommernes i Renovasjonsetaten går etter initiativ fra Lan Berg. Ny direktør konstitueres tirsdag.

Men at søppelsjefen i Oslo må gå, påvirker uansett ikke kravet fra Rødt.

– Det hjelper ikke så mye om etatslederen går av hvis Veireno-kontrakten går videre.Vi kan ikke holde oss med et selskap som verken gjør jobben det blir betalt for eller følger norsk lov. Det må få konsekvenser, framholder Moxnes.

Han ønsker at kommunen overtar renovasjonen i Oslo, som siden 1992 er blitt utført av private.

– Skjør allianse

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg sier partiet nå skal gå grundig gjennom forslaget fra Rødt.

– Vi har ikke nå tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at kontrakten bør heves. Jeg vil be om byråd Bergs vurderinger, sier han.

Lae Solberg sier mistillitstrusselen fra Rødt viser at Arbeiderpartiet styrer Oslo på et svært uforutsigbart og spinkelt grunnlag, mens Fremskrittspartiets Tommy Skjervold slår fast at det er full splid på venstresiden.

Venstres Guri Melby sier bystyret kan velge å heve kontrakten, men framholder at det er svært uvanlig at det fattes et slikt vedtak.

– Dersom det skal være aktuelt for Venstre å være med på å støtte et slikt forslag, må det være et juridisk grunnlag for det, og det er også viktig å vite hva slags konsekvenser noe sånt vil få for avfallshåndteringen i Oslo framover, sier hun til NTB.

Arbeiderpartiet og SV ønsker å avvente byrådets vurdering før de selv gjør seg opp en mening. (©NTB)