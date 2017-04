Bergenserne har fått viljen sin - nå fjernes «Bergen stasjon»-skiltet

ANNONSE

(BA): Bane Nor har hørt på bergensernes misnøye med skiltet som ble montert på stasjonsbygningen forrige uke, og har nå bestemt seg for å fjerne det helt og holdent.

– Vi har nå vurdert saken grundig og har besluttet å ta ned skiltet. Nedmontering er bestilt, og jobben vil bli utført så snart som mulig, sier Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Knutepunkt og eiendom til BA.

– Vi foretar ingen endring av det offisielle navnet på stasjonen, men hver og en står selvsagt fritt til å omtale den flotte bygningen som de ønsker og finner det naturlig.

– Kjært barn har som kjent mange navn, legger hun til.

Ordfører sendte brev

«Bergen stasjon»-skiltet som ble hengt opp på fasaden på stasjonsbygningen for et par uker siden, har vekket mange og sterke reaksjoner blant bergenserne.

Noen mener at navnet er helt feil, ettersom de fleste kjenner stasjonen som Jernbanestasjonen i Bergen.

Andre mener at skiltets utforming ikke passer inn på det verneverdige byggets fasade.

Skiltet var godkjent både av fylkeskonservatoren og av kommunen, men det viste seg å være vanskeligere å få den jevne bergensers godkjenning.

Før helgen sendte ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) et brev til Bane Nor, undertegnet av gruppelederne til samtlige politiske parti i bystyret, med en anmodning om å få skiltet fjernet.

Nå har Bane Nor bestemt seg for å etterkomme ønsket.

– Det er bra at Bane Nor lytter til engasjementet i byen vår, sier ordføreren til BA.

– Så flott!

Forfatter Stig Holmaas var den som startet diskusjonen om skiltet på Jernbanestasjonen. Nå jubler han for snuoperasjonen i Bane Nor.

– Det var dette vi ønsket, så dette er en seier. Fint at skiltet skal bort og at fornuften seiret i Bane Nor. Ære være dem for det. Og lenge leve Jernbanestasjonen i Bergen!

Også forfatter Finn Bjørn Tønder var blant dem som hisset seg opp da skiltet kom på veggen på det historiske bygget.

– Så flott, utbryter Tønder når BA bringer ham nyheten om at skiltet skal bort.

Nå er han glad for at det ikke blir lenge.

– Det er flott at de lytter til fornuft. Dette var absolutt gledelig, sier Tønder.

Han sier at det er til å leve med at Jernbanestasjonen formelt fortsatt skal hete Bergen Stasjon.

– De kan få kalle det for hva de vil, bare vi får lov til å kalle det for Jernbanestasjonen i Bergen eller Bergen jernbanestasjon, og at vi slipper å se et stygt skilt som vi er helt uenige i, sier Tønder.

