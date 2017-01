Gardermoen 20160705. SAS-fly SE-RJR tar av fra Oslo Lufthavn Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)

Berlingske: – SAS vurderer å registrere fly i Irland

SAS vurderer å søke lisens for å drive luftfart fra Irland, slik som Norwegian, for å åpne for billigere arbeidskraft, skriver danske medier.