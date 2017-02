Beskylder Telenor for å knuse nettleietagere

ANNONSE

I fjor ble selskapet Saga Mobil etablert sammen med en rekke investorer i Nord-Norge. Hovedmålet var å skape et nordnorsk mobilselskapet som skulle kapre kunder i bedriftsmarkedet, skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

Nå opplever gründeren at grossistprisene Saga Mobil får fra Telenor, kan være langt høyere enn hva netteieren selv tilbyr store bedriftskunder i sluttbrukermarkedet.

I underkant av ti aktører leier i dag mobilnettene til Telenor eller Telia, skriver avisen.

Stiv månedspris

- Vår største utfordring er at marginene på tilgangsprisene er for lave og at myndighetene ikke har klart å løse dette på en god nok måte. I enkelte tilfelle ser vi priser hvor Telenor tilbyr store bedriftskunder for kun mobildatakapasitet på 30 GB til brukerne for cirka 100 kroner i måneden. Selv må vi betale rundt 500 kroner i måneden i kostpris av Telenor for tilsvarende datakapasitet. Det viser at tilgangsprisene vi betaler ikke er reelle, sier Saga-gründer Knut-Bjørnar Braathen.

Telenor avviser at selskapet driver med prisdumping overfor Dagens Næringsliv.

– Telenors priser for tilgang til mobilnettet er på et nivå som gjør at det er fullt mulig for tilgangskjøperne å konkurrere med Telenors egne sluttbrukerprodukter. Senest 3. februar konkluderte Nkom med at Telenors tilgangspriser oppfyller prisreguleringen, understreker kommunikasjonssjef Kristine Meek i Telenor Norge.

- Skjerpet regulering

Assisterende direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) opplyser at flere mobilselskaper som har leid nett av Telenor har reagert på hva de har betalt i nettleie.

– Reguleringen av tilgangen til Telenors mobilnett er derfor skjerpet. Det er konkurranseproblemer for tilgangsaktørene i mobilmarkedet. Derfor er Telenor regulert, sier Aarsæther til avisen.

