BIs råd til norske Kina-farere: Bruk tid, bygg tillit

ANNONSE

– Du må bruke tid på å snakke med folk, bli kjent og skape den tilliten som skal til for å klare å utvikle det man skal utvikle, sier BI-rektor Inge Jan Henjesand til NTB.

Siden slutten av 1990-tallet har BI utdannet over 2.000 kinesiske næringslivsledere, mange av dem i dag ansatt i kinesiske toppselskaper.

Les også: Norsk jubel over kinesisk åpning

Les også: Solberg åpnet biogassanlegg i Beijing

REKTOR: Jan Inge Henjesand, rektor ved BI Nydalen.

– Vær ydmyk, er rådet fra faglig leder for etter- og videreutdanning ved BI, Ragnhild Silkoset.

Hun understreker hvor viktig det er at også den norske siden viser vilje å lære.

– Dette har vært vårt suksesskriterium i de 20 årene, konstaterer hun.

Felles kunnskap

Silkoset får støtte fra statsminister Erna Solberg (H), som lørdag besøkte BIs samarbeidsuniversitet Fudan i Shanghai i Kina.

– De var tidlig ute og har bygget et samarbeid over lang tid. Og de tilbyr noe her som er relevant både for kinesere og nordmenn – kunnskap begge veier, sier hun til NTB.

Solberg møtte også noen av de mange som har gått på BI-Fudan-utdanningen i Kina.

– Programmet hjalp meg virkelig med å bli kjent med norsk kultur, sier Cherry Yan. Hun jobber i dag for norske Håg, som lager kontormøbler.

En annen tidligere BI-Fudan-student, Tina Hu, startet sitt eget selskap i Shanghai for seks måneder siden.

– Jeg vil hjelpe både kinesiske og utenlandske selskaper med å finne vekstmuligheter i Kina, sier hun til NTB.

Ny avtale

Innovasjon Norge mener bedrifter som ønsker å satse i Kina, virkelig må ville til landet, kjenne kulturen og bruke tid på å bygge opp tillit.

I tillegg må du ha noe unikt å tilby og være forberedt på at motpartene har mange hatter, ifølge Innovasjon Norge.

Politisk isfront mellom Norge og Kina de siste seks årene har gjort noe av det praktiske rundt samarbeidet vanskeligere for BI og Fudan, men verken programmene eller det faglige innholdet har blitt påvirket, ifølge ledelsen.

Parallelt med den norsk-kinesiske opptiningen inngår BI nå en ny avtale med Kinas toppuniversitet, Tsinghua i Beijing.

– Avtalen var nesten ferdig forhandlet da det ble normalisert. Men vi slipper nå et ekstra risikomoment. Vi vet at det ikke blir stoppet av andre grunner som ikke har noe med programmet å gjøre, sier Silkoset.

– Like vilkår

Norsk næringsliv sto i fokus for Solberg på den andre dagen av hennes offisielle besøk i Kina.

Hun kastet glans over åpningen av DNV GLs nye kontorer i den kinesiske næringslivshovedstaden Shanghai. DNV GL har vært i Kina siden 1888 og er i dag med sine 850 ansatte iblant de største norske selskapene i landet. Den politiske normaliseringen er svært viktig for selskapet.

– Normaliseringen betyr at DNV GL og andre norske bedrifter vil stille på like vilkår med internasjonale konkurrenter, sier konsernsjef Remi Eriksen.

En næringslivsdelegasjon med 240 medlemmer følger Solbergs reise. Også fra Kinas side er interessen stor, og nesten 2.000 bedriftsledere ville være med på et arrangement i Shanghai lørdag.

(©NTB)