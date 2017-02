ANNONSE

Skattedirektoratet har tidligere ment at veksling av bitcoin ikke er omfattet av merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester, og at det dermed er en avgiftspliktig tjeneste.

Men onsdag opplyser regjeringen at bitcoin er unntatt fra merverdiavgift.

Finansminister Siv Jensen (Frp)

– Enkelte har opplevd usikkerhet knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av bitcoin. Jeg er svært fornøyd med at det nå har kommet en avklaring på dette spørsmålet. Dette ivaretar hensynet til likebehandling og forutberegnelighet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Bitcoin er en desentralisert digital valuta, som betyr at den verken er utstedt eller regulert av noen sentralbank.

I EU er tilsvarende tjeneste unntatt fra merverdiavgift etter en avgjørelse i EU-domstolen 22. oktober 2015. Etter avgjørelsen ble Skattedirektoratet bedt om å vurdere merverdiavgiftsbehandlingen av digital valuta på nytt.

"I sin fornyede vurdering konkluderte Skattedirektoratet med at tjenester som gjelder veksling av bitcoin, er omfattet av unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven.

Finansdepartementet er enig i direktoratets vurdering av spørsmålet", skriver regjeringen i en pressemelding.