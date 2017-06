Bitcoin-verdien stupte etter Twitter-melding fra milliardær Mark Cuban

Dotcom-milliardær, investor og eier av basketballlaget Dallas Mavericks, Mark Cuban er en mann amerikanske investorer lytter til.

Tirsdag 6. juni la han ut en Twitter-melding hvor han kom med en Bitcoin-advarsel til sine 7,1 millioner følgere, hvor han antyder at moroa kan ta slutt, melder Market Watch.

I think it's in a bubble. I just don't know when or how much it corrects. When everyone is bragging about how easy they are making $=bubble https://t.co/hTrV5DeWNd