Bjørn Kjos lover Ryanair-avtale i løpet av året

ANNONSE

Som Nettavisen skrev i forrige måned, skal det kun være teknikaliteter som gjenstår før Norwegian og Ryanair inngår en «feeder»-avtale med Ryanair, som er Europas største flyselskap i antall passasjerer.

Les også: Norwegian nær gigantavtale med Ryanair

Han har tidligere sagt at han «håper» å få avtalen på plass i løpet av året. På kvartalspresentasjonen torsdag var tonen enda mer optimistisk.

- Avtalen kommer på plass i løpet av 2017. Vi håper å få den på plass allerede før sommeren, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian til Nettavisen.

Les også: Kjos: - Veldig gode sjanser for avtale med Ryanair

Stor fordel

Et slikt samarbeid innebærer at passasjerer flys inn med Ryanair til London Gatwick og andre større flyplasser, for deretter å fraktes med Norwegian videre ut i verden. Felles billettsystem, bagasjehåndtering og samordning av innkommende fly skal være blant planene for samarbeidet.

Les også: Norwegian Airlines med det beste resultatet - noensinne

Et slikt samarbeid er en stor fordel for Norwegian, ettersom flyselskapet får tilgang til alle Ryanair-passasjerene som kommer inn fra områder Norwegian ikke flyr til i dag.

- For eksempel har vi ingen ruter inn til Cork i Irland i dag, mens Ryanair har 18 stykker. Ved å samarbeide med Ryanair vi kan dermed få et helt annet tilfang av passasjerer, sa Norwegian-sjefen da Nettavisen snakket med han om dette forrige måned.

Mulig samarbeid med Easyjet

Nå har Kjos begynt på se etter ytterligere en samarbeidspartner som et slikt samarbeide med, nemlig den britiske lavprisgiganten Easyjet.

Easyjet er Europas nest største lavprisaktør, mindre enn Ryanair, men større enn Norwegian. I likhet med de to andre, har også Easyjet en sterk tilstedeværelse på London-flyplassen Gatwick.

- Vi er bare opptatt av at folk skal fly billig hele veien og Easyjet har masse ruter vi ikke flyr til. De er en naturlig kandidat å begynne på når Ryanair-avtalen kommer på plass, sier Kjos til Nettavisen torsdag.