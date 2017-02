Bjørn Kjos tror Torp lufthavn kan bli lagt ned

ANNONSE

– Nå har man lagt ned Rygge. Nå bør politikerne være forsiktig, for hvis de ikke er det, forsvinner Torp også, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian Air Shuttle til Nettavisen.

Privateide Rygge lufthavn sørøst var frem til én av tre flyplasser som betjente Oslo-regionen med innenlands- og utenriksruter, men ble lagt ned i fjor.

Det skjedde etter at Ryanair trakk seg ut av flyplassen etter at det ble kjent at den blå regjeringen, med støtte fra Venstre og KrF, innfører en flyavgift på 88 kroner.

– Jeg kunne sagt på forhånd at Rygge ville bli nedlagt. Marginene er ikke der hvis man innfører en slik avgift. Det kan gå på de store, tunge flyplassene, men ikke på de små flyplassene, sier Kjos.

– Ikke liv laga

Avgiften trådte i kraft i 1. juni 2016. Både SAS og Norwegian meldte denne måneden om lavere lønnsomhet mot slutten av fjoråret som følge av de økte avgiftene, ettersom de i hovedsak ble absorbert av flyselskapene og ikke passasjerene.

Nå advarer Kjos om at også den andre private flyplassen sør for Oslo, Sandefjord lufthavn Torp, kan bli nedlagt.

– Hvis man fortsetter å kjøre på med avgifter, vil det ikke være liv laga for Torp heller. Man raderer ut arbeidsplassene som finnes med slike avgifter. Jeg synes det er vanskelig nok å bygge opp arbeidsplasser i Norge allerede, sier han.

Kjos oppfordrer politikerne til i stedet å fjerne avgiften.

– Man innførte en slik avgift i Nederland, så effekten og fjernet det. Man gjorde det i Irland, så effekten og fjernet det. Det hadde vært det eneste riktige i Norge også. Da hadde helt sikkert Ryanair kommet tilbake til Rygge også, sier Kjos.

Ikke påvirket direkte

Gisle Skansen, flyplassjef ved Torp, sier han tror at flyplassen kan leve med avgiftsnivået slik det er nå. Skulle det øke, venter han imidlertid at flyselskapene kunne fått problemer.

– Det er flyselskapene som bestemmer dette, avhengig av hva de ser av inntjening, sier Skansen til Nettavisen.

Han understreker at flyplassene ikke blir direkte påvirket av avgiften, men merker det hvis lønnsomheten til flyselskapene faller, noe som gjør at de setter opp færre ruter, eller i verste fall trekker seg helt ut.

Vil ikke gjøre endringer

Nestleder og finanspolitisk talsmann i Venstre, Terje Breivik, sier til Nettavisen at han er klar over at de private flyplassene, som Torp, har utfordringer med lønnsomhet som offentlige flyplasser ikke har.

– Dette er noe som fortjener oppmerksomhet, også fra politisk hold. Vi vil lytte til bransjen før vi eventuelt gjør endringer i politikken vår med tanke på avgifter, sier Breivik.

Han understreker at enn så lenge ønsker ikke Venstre å gjøre noen endringer i flypassasjeravgiften.

Vil ha flere ruter fra Kjos

Skansen understreker at utenlandstrafikken fra Torp vokser godt og at flyplassen for en del av passasjerene som tidligere fløy fra Rygge. Samtidig opplever flyplassen en nedgang på innenlandstrafikken drevet at innføringen av avgiften og fall i oljerelatert virksomhet.

– Dersom Bjørn Kjos er bekymret for oss, kan han bare legge til noe flere ruter ned til oss. Vi har plass til det, sier Skansen.