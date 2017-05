Bjørn Rune Gjelsten gikk inn i kreftvaksine da faren ble syk

ANNONSE

Bjørn Rune Gjelsten gikk for noen år siden inn i selskapet Ultimovacs. De utvikler en kreftvaksine basert på immunteperati. Nå kan investeringen på 30 millioner kroner så langt gi stor avkastning, melder Dagens Næringsliv.

Til avisa sier Gjelsten at han gikk inn i selskapet da faren ble syk av kreft og han fikk kontakt med miljøet rundt Radiumhospitalet. Faren døde for et par år siden.

Gjelsten Holding sitter med 35 prosent av aksjene i selskapet, som får oppmerksomhet fra store aktører og står foran kapitalutvidelse. Gjelsten sier at hans selskap skal være med videre. Dagens Næringsliv sammenligner med et annet legemiddelselskap, børsnoterte Targovax, og anslår at Ultimovacs kan nærme seg milliardverdi. Aksjekkursen i Targovax har til sammenligning steget med 120 prosent siden januar i fjor.

Vaksinen som Ultimovacs utvikler bygger på mange års forskning ved Radiumhospitalet, skriver selskapet på sin nettside. Hovedaksjonærene i selskapet er foruten Gjelsten Holding, Radiumshospitalets forskningsstiftelse, Inven2 AS, Canica AS, Sundt AS, Watrium AS, Langøya Invest AS og Prius AS.

- Selv om jeg hadde en personlig inngang, er det ikke mer penger enn at det skulle gå greit å tape, sier Gjelsten til Dagens Næringsliv.