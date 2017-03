Blåmandag på Oslo Børs etter Trumps helsefiasko

Oslo Børs faller kraftig mandag morgen, i likhet med de fleste internasjonale markeder.

Børsen er ned 1,8 prosent, det kraftigste fallet på fem måneder. Hovedindeksen på Oslo Børs er nå på sitt laveste siden 23. desember i fjor.

Reformer kan gå i vasken

Aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets understreker at spørsmålet om helsereform ikke i seg selv er det avgjørende for nedturen på Oslo Børs.

- Om Obamacare blir erstattet, spiller det ingen rolle for børsen her hjemme. Dette handler om manglende styringsdyktighet i USA. Faren er at det blir en stillingskrig mellom kongress og president i verdens største økonomi. Det er dårlige nyheter for alle, sier Tunaal til Nettavisen.

NEDGANG: Oslo Børs faller til sitt laveste siden før jul i fjor.

Han sier at Trumps helsefiasko gjør at markedet begynner å frykte at også andre deler av presidentens agenda, som store infrastrukturinvesteringer og skatteletter, kan gå i vasken.

Det var utsiktene for disse endringene, og de ventede positive effektene på økonomien som en helhet, som bidro til å løfte markedet i perioden etter Trumps valg i november til hans innsettelse i januar.

- Dette er egentlig helt normalt. Markedet stiger etter at en ny president blir valgt og frem til innsettelsen. Deretter faller markedet litt tilbake etter at det viser seg at planene til presidenten er vanskeligere å gjennomføre enn man hadde trodd. Dette har skjedd flere ganger tidligere også, sier han.