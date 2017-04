Ble nektet SAS-jobb på grunn av hijab

ANNONSE

Den svenske 23-åringen Aye Alhassani forteller i et debattinnlegg hos svenske Nyheter24 at jobben som trafikkassistent hos flyselskapet SAS glapp fordi hun bruker hijab.

Alhassani ble innkalt til jobbintervju i CAE, et rekrutteringsselskap for SAS, på tirsdag denne uken, etter først å ha gått gjennom flere steg i ansettelsesprosessen.

Det første steget besto av å sende inn en CV sammen med en personlig søknad, i tillegg til en egeninnspilt video der hun på engelsk svarte på tre spørsmål angående stillingen.

Ble spurt om å ta det av seg

I andre steg gjennomførte 23-åringen fire ulike tester, ble godkjent, og fikk inkallelsen til gruppeintervju med CAE.

Etter gruppeintervjuet var det et personlig intervju som ventet Alhassani. Det var da hun fikk den overraskende beskjeden fra intervjueren: at SAS' policy ikke lar ansatte få vise noen religiøse symboler.

Ut ifra denne regelen fikk Alhassani spørsmål fra den rekrutteringsansvarlige om hun hadde mulighet til å ta av seg hijaben på jobb.

«Jeg forklarte henne at det ikke var et alternativ for meg. Jeg ble veldig opprørt over dette, ettersom jeg allerede i det første steget viste at jeg bar slør med både videoen jeg sendte og CV-en med bilde da jeg søkte på jobben,» skriver 23-åringen.

Konsekvens av EU-dom

Hun mener SAS på et langt tidligere tidspunkt burde informert henne om deres symbolnekt, og ikke latt det gå helt til det siste intervjuet før hun ble opplyst om selskapets policy.

«En person bør ansettes i et arbeid ut ifra sin kompetanse. Den muligheten skal ikke kunne tas fra noen etter hvilken tro man velger å følge. Så lenge et menneske forsøker å bidra og prestere i samfunnet, burde vi støtte hverandre og omfavne hverandres ulikheter,» skriver Alhassani.

14. mars i år vedtok EU-domstolen å gjøre det mulig for arbeidsgivere å nekte arbeid til personer som bærer religiøse symboler.

«Det vi lærer av denne dommen er at den muslimske kvinnen stenges ute fra arbeidslivet på grunn av hennes valg om å bære hijab,» mener Alhassani.

- Behandler alle likt

Til Nyheter24 kommenterer pressesjef i SAS Sverige, Fredrik Henriksson, 23-åringens innlegg. Han bekrefter at selskapet ønsker en lik uniform for alle sine ansatte, og at det er grunnen til hijabnekten.

- Vi tillater ikke noen andre plagg eller religiøse, politiske eller ideologiske symboler. Det handler egentlig bare om at vi vil ha en lik, visuell uniform der vi ikke behandler noen annerledes enn andre, sier han.