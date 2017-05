SELGER: Hedda Heyerdahl sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) under åpningen av en testarena for ladestasjoner for el-biler på Skøyen i 2014. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Ble rik på ladestasjoner

Siden starten i 2012 driftsresultatet økt med 6405 prosent. Nå selger Hedda Heyerdahl Braathen ladestasjon-bedriften.