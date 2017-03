Blodrødt på Wall Street

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Det sprettes ingen champagner på børsen her i New York tirsdag. Da den stengte ved 21-tiden norsk tid, klokken 16 lokal tid, var det hovedsakelig bare blodrøde tall å se.

Dow Jones-indeksen falt 237,85 poeng eller 1,14 prosent til 20.668,01 poeng, mens Standard & Poor 500 gikk ned med 29,45 poeng eller 1,24 prosent til 2344,02 poeng og Nasdaq endte med en minus på 107,7 poeng eller 1,83 prosent til 5793,83 poeng.

Verken Dow Jones eller S&P 500 hadde falt over 1 prosent på én dag på over 110 dager, melder Market Watch. Den rekken stoppet altså tirsdag.

Blant dem som trakk mest ned, var definitivt banksektoren.

Goldman Sachs gikk ned hele 3,77 prosent eller 9,14 dollar til 233 dollar og sto alene for rundt en fjerdedel av nedgangen til Dow Jones. JP Morgan Chase falt 2,94 prosent eller 2,65 dollar til 87,38 dollar, mens Wells Fargo stupte 3,09 prosent eller 1,78 dollar til 55,85.

Aller verst gikk det ut over Bank of America, iallfall i prosent. Deres aksje falt 5,83 prosent eller 1,43 dollar til 23,02.

Også Google fikk svi.

Teknogiganten endte opp med en nedgang på 2,05 prosent eller 17,82 dollar til 850,09 dollar per aksje.