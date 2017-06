Blokken som brenner i London er forsikret av norske Protector

ANNONSE

Den tragiske storbrannen i London har dominert nyhetsbildet onsdag. Det viser seg at bygget også har konsekvenser for et norsk selskap.

Det børsnoterte norske forsikringsselskapet Protector er nemlig forsikringsgiver for bydelen Royal Borough of Kensington and Chelsea. Det som inkluderer Grenfell Tower, blokken som ble rammet av brannen.

«Våre tanker går til bygningens beboere og deres pårørende. Protector ville jobbe tett med de lokale myndigheter og redningstjenestene på stedet», skriver selskapet i en børsmelding onsdag.

Selskapet skriver videre at brannskaden vil hovedsakelig dekkes gjennom Protectors reassuranseprogram. Selskapet sier at det ikke vil ha stor effekt på selskapets resultater.

«(Brannen) vil fra den informasjonen selskapet har for øyeblikket få ubetydelig påvirkning på Protectors nettoresultater for andre kvartal og årsresultat for 2017», skriver selskapet.

30 personer skal være fraktet til sykehus. Lokale myndigheter frykter at flere hundre mennesker kan ha befunnet seg inne i bygningen da brannen brøt ut, og det er ennå ikke kjent hvor mange som er reddet ut.

Protector er et av de største børsnoterte forsikringsselskapene på Oslo Børs, og har en børsverdi på seks milliarder kroner. Protector-aksjen faller 2,5 prosent på børsen onsdag.