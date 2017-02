Styret går inn for at drøyt halve overskuddet, 963 millioner kroner, skal føres tilbake til bøndene i form av en etterbetaling på 66 øre per liter levert melk. I gjennomsnitt betyr det 112.000 kroner per bonde. Illustrasjonsbilde. (NTB scanpix)

Bønder får stor etterbetaling fra Tine

Et stort overskudd for Tine betyr at det også blir en solid etterbetaling til bøndene som leverer melk til samvirket.