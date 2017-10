Boeing flyr høyt under Trump

Wall Street går så det suser, men ett selskap skiller seg virkelig ut.

NEW YORK (Nettavisen): Market Watch har tatt en titt på hvilke selskaper som har gjort det best på børsen – nærmere bestemt selskapene som er inkludert i Dow Jones-indeksen – siden Donald Trump beseiret Hillary Clinton i presidentvalget 8. november i fjor.

Ett selskap knuser all konkurranse: Boeing.

I perioden fra valgdagen i fjor og fram til 13. oktober i år, har flyprodusenten steget 88 prosent i verdi på børsen. På valgdagen var Boeings børsverdi 87,76 milliarder dollar. 13. oktober var den 154,12 milliarder dollar (Fredag er verdien 156,49 mrd.).

27 av de 30 selskapene i Dow Jones-indeksen har steget i verdi.

Caterpillar Inc. har økt med 58 prosent og McDonald’s Corp. med 49 prosent. Apples aksjekurs har steget 43 prosent og Microsoft 31. prosent.

Deregulering og skattekutt



Finansindustrien opplever også gode tider. American Express er 41 prosent i pluss, J.P. Morgan Chase 40 prosent, Goldman Sachs 33 prosent og Visa 32 prosent.

De eneste selskapene som har gått ned i verdi siden valgdagen i fjor, er Exxon Mobil (-1 prosent), IBM (-2 prosent) og General Electric (-19 prosent), ifølge FactSet.

En av hovedårsakene til de gode børstidene, er forventninger om at Det hvite hus skal gjennomføre både en deregulering og en skattereduksjon for næringslivet.

Fem over 100 prosent



Hvis man ser på den større indeksen Standard & Poor 500, er det faktisk fem selskaper som har økt sin verdi med over 100 prosent.

Nvidia Corp har gått opp 175 prosent, Micron Technology 132 prosent, NRG Energy Inc. 128 prosent, Align Technology Inc. 117 prosent og Advanced Micro Devices Inc. 103 prosent.

Tre av disse selskapene produserer halvledere, en sektor som opplever en vekst som ikke kan forklares med Trump, men som heller skyldes gode markedstider for dataspill og et generelt økende behov for å strømme store mengder data.

Fredag endte børsuka her i New York med nye rekorder for Dow Jones, Standard & Poor 500 og Nasdaq. Dow økte 165,59 poeng eller 0,71 prosent til 23.328,63 prosent, mens S&P steg 0,51 prosent eller 13,11 poeng til 2575,21 poeng og Nasdaq satte nedslag på 6629,05 poeng etter et svev på 23,99 poeng eller 0,36 prosent.

Dow Jones og S&P har nå gått opp seks uker på rad, mens Nasdaq har opplevd pluss fire uker på rad.

